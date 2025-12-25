«Сноб» выпустил 112-й номер журнала

Зимний номер журнала «Сноб» представляет беседы с известными личностями, такими как Константин Хабенский, Константин Райкин, Лев Додин, Екатерина Крысанова, Эдуард Веркин и Анна Баснер. Главная тема их размышлений — связь между поколениями.

«Принято считать, что между „отцами“ и „детьми“ лежит пропасть непонимания. Но глядя на свою семью и на историю нашего проекта, я вижу другое. 17 лет — это возраст моей дочери. И для меня главный критерий успеха „Сноба“ сегодня — не только цифры, но и тот факт, что моя дочь и ее младшие братья находят в том, что мы делаем, что-то важное для себя. Если медиапроект интересен разным поколениям, значит, мы нащупали тот самый универсальный язык», — написала в своей колонке издатель проекта «Сноб» Марина Геворкян.

Редакционный директор «Сноба» Валерия Тищенко подчеркнула, что этот номер — результат проекта «Поколения», в рамках которого в течение года обсуждались сходства и различия в поколениях с психологами, антропологами, актерами, финансистами, музыкантами. В итоге был сделан вывод, что у представителей разных поколений общего больше, чем кажется. Номер не содержит теорий и стереотипов, а предлагает взгляды людей разных возрастов на объединяющие факторы.

Константин Хабенский рассказал о своем решении сниматься в третьем сезоне сериала «Метод» без предварительного ознакомления со сценарием. Он также порассуждал об угасании актерской энергии с возрастом, о том, каково быть «успокоившимся Калигулой», а также зачем художественному руководителю нужен Николай Цискаридзе в роли короля Людовика.

Константин Райкин поделился своими мыслями о корнях, «райкинской породе», уроках по поеданию пиццы, полученных от Олега Табакова, и сложностях работы с Юрием Бутусовым.

Лев Додин раскрыл секреты своего творческого долголетия и принципы сохранения «вопрекизма» в зрелом возрасте, а также поделился своими размышлениями о будущем современной молодежи.

Фотографы Полина и София Набока, авторы фотосессии для номера, сравнили встречу с героями выпуска с видом на величественные горы.

В 112-м выпуске также представлены: фантастический рассказ Эдуарда Веркина, посвященный последнему книгохранилищу на Земле; интервью с Екатериной Крысановой, примой-балериной Большого театра, о том, что танцовщица должна быть «маньяком»; эссе Чухе Ким о гармонии между человеком и природой; колонка Антона Маслова о цене ошибок в кино и жизни, движущих силах сценариев и сходстве с родителями; интервью с Александром Шумилиным о развитии Независимой театральной компании НМХТ.

Обложку зимнего номера создала Дарья Коновалова-Инфанте, изобразив лошадку-качалку, принадлежавшую ее бабушке. Лошадка символизирует преемственность поколений и передачу семейных ценностей.

