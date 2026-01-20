Снизил гонорар на 5 млн руб: Лепс стал одним из самых невостребованных артистов

Народный артист РФ Григорий Лепс столкнулся с резким падением спроса на свои выступления. Его гонорар снизился с 15 до 10 млн рублей за час, а под частные мероприятия заняты лишь две даты в феврале, сообщает Mash .

В октябре прошлого года исполнитель хита «Рюмка водки на столе» просил гонорар в размере 14-15 млн рублей за частные корпоративы. Однако после новогодних праздников интерес к его выступлениям значительно снизился.

В феврале у Григория Викторовича было всего две брони на квартирники, запланированные на 4 и 7 числа. Оставшиеся 22 даты были свободны, несмотря на предоставленную скидку в 5 млн рублей, на которую пошел менеджмент в попытке привлечь хотя бы немного клиентов.

Кроме того, у Лепса возникли проблемы с туром на последний зимний месяц. В Воронеже осталось около 1,5 тыс. свободных мест из 3 тыс., в Ессентуках реализовано 774 билета из 1,5 тыс., а в Ставрополе из 8 секторов полностью заняты только 2.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.