Смысл исказили: психолог оценила скандал вокруг слов Пугачевой о Дудаеве

«Тот человек, на которого молилась вся страна, становится отчасти изгоем, просто потому что кому-то это выгодно. Но ситуация может быстро измениться и вернуть к певице обратное отношение», — сказала специалист.

Она добавила, что слова Пугачевой о Дудаеве были ее личной оценкой, основанной на личном опыте общения с супругой Дудаева. Это был эмоциональный ход, который вовсе не говорит о ее принципиальной позиции. Эксперт считает, что Пугачева всегда была откровенной и резкой, не боясь выражать свои мысли без оглядки на мнение окружающих. Сейчас же, обладая статусом и зрелостью, она говорит то, что действительно считает нужным.

Ранее в интервью журналистке Катерине Гордеевой* на YouTube-канале «Скажи Гордеевой» Алла Пугачева поделилась воспоминаниями о встрече с Джохаром Дудаевым, охарактеризовав его «воспитанным, честным и культурным».

В ответ на это министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что Джохар Дудаев являлся террористом, несущим ответственность за смерть приблизительно 300 тысяч людей, а также за нанесение увечий и пропажу без вести десятков тысяч. Он акцентировал внимание на том, что подобные заявления о Дудаеве, представляющие его в положительном свете, оскорбляют память всех жертв — как мирных жителей, так и сотрудников силовых структур, которые отстаивали законность в регионе. По его мнению, подобная риторика представляет собой неуважение ко всему чеченскому народу.

Глава Чечни Рамзан Кадыров также назвал слова Аллы Пугачевой «незначительной болтовней» и подчеркнул ее неосведомленность в данном вопросе.

*Признана в РФ иноагентом.

