Американский и сенегальский рэп-исполнитель Алиан Тиам (Akon) посетит Москву 9 августа 2025 года и даст столичный концерт. В качестве гонорара автор хита Smack That запросил меньше миллиона долларов, утверждает Mash .

В райдере Akon не попросил алкоголя и других дурманящих веществ, сделав выбор в пользу иван-чая, малинового варенья и клубничного джема, травяного горного сбора, фруктов и прочего. Судя по условиям договора, музыкант прилетит в Москву на рейсе 1 класса, будет передвигаться на Maybach яркого цвета и поселится в роскошном номере отеля.

Алиан Тиам привезет в Россию команду из 16 человек, в том числе двух родственников. В Москве он планирует не только отыграть концерт, но и встретиться с инженерами «Россетей». Вероятно, эта встреча будет связана с благотворительной деятельностью артиста, поскольку он помогает проводить электричество для бедных африканских семей.

Akon отыграет два концерта в России: один в Москве и второй в одном из южных городов страны.