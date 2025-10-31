Слуцкий раскритиковал инициативу ограничить показ «Маши и Медведя»

«Из-за таких идей люди теряют веру в здравомыслие депутатов и общественных деятелей», — отметил Слуцкий.

По его словам, такая идея является абсурдом. Также он призвал перестать «искать врага там, где его нет».

Ранее политолог, политтехнолог и общественный деятель Вадим Попов выступил с инициативой ограничить показ популярного отечественного мультсериала «Маша и Медведь» на российском телевидении и стриминговых сервисах.

Общественник заявил, что содержание мультфильма противоречит традиционным семейным ценностям. По мнению Попова, тот факт, что девочка воспитывается без родителей медведем, может сформировать у детей искаженное представление о семейных отношениях.

