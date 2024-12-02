«Слушайте свое сердце»: SHAMAN поделился с молодежью секретом своего успеха

SHAMAN посетил проект «Мы — будущее. Сила смыслов» в Подмосковье, где общался с молодежью, ответив на вопросы о своем успехе. Он подчеркнул, что секретов в его карьере нет — за всеми достижениями стоят работа и увлеченность, сообщает 360.ru .

С четырех лет он выступает на сцене и, хотя широкая публика узнала о нем лишь в 2022 году, его путь к успеху требует множества усилий.

«Я давно уже при делах, но люди всегда видят верхушку айсберга, а вся основная масса кроется под водой», — отметил он.

Шаман рассказал, что настоящим двигателем вдохновения стала его одержимость музыкой, которая проявилась в создании новых произведений даже в сложные моменты.

Он подчеркнул необходимость задавать себе вопросы о выборе пути, особенно когда окружающие пытаются направить вас в другое русло. Описывая жизнь артиста, состоящую из постоянных гастролей и преданности своему делу, певец рекомендовал слушать только себя и свое сердце, не обращая внимание на советы.