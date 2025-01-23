Следующий мастер-класс в музее истории города Бронницы пройдет 25 января

В минувшие выходные музей истории города Бронницы провел увлекательный мастер-класс «Закладка фигурные коньки» в парке культуры и отдыха «Бронницкий луг». Участники изготовили памятные закладки для книг, проявив свои творческие способности, сообщает пресс-служба администрации округа.

Музей истории города Бронницы продолжает серию мастер-классов и приглашает всех желающих в эти выходные вновь присоединиться к творческим занятиям.

25 января в 12:00 пройдет мастер-класс «Брелок своими руками», а 26 января в 12:00 — «Роспись Деда Мороза и Снегурочки». Стоимость участия — 200 рублей. Места ограничены, поэтому предварительная запись обязательна. Телефон для записи: 8 (985) 421-67-71.

Мероприятия пройдут по адресу: г. о. Бронницы, ул. Советская, д. 71. Каждый сможет проявить свои творческие способности и зарядиться положительными эмоциями.

Возрастные ограничения: 6+.

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