«Следите, чтобы подруга не увела мужа»: Канделаки высказалась об изменах Natan

Канделаки посоветовала россиянкам следить за собой, чтобы их мужей не увели

Телеведущая Тина Канделаки прокомментировала поведение рэпера Натана Мирова (Natan), который на шоу «Звезды в джунглях» изменил своей жене с блогершей Валерией «Лерчек» Чекалиной, а потом целовался с певицей Бьянкой (Татьяной Липницкой). По словам Канделаки, россиянкам нужно поддерживать свою красоту, чтобы подруги не уводили их мужей, сообщает Starhit.ru .

Знаменитость обратила внимание, что России «очень много женщин», а мужчин — мало. Именно таким мнением она объяснила подобные ситуации с женатыми «или вновь разведенными мужчинами».

«Поэтому следите за собой, чтобы ваша подруга у вас не увела мужа. А Натан, наверное, со своей личной жизнью, женой и многочисленными любовными приключениями как-то разберется», — добавила Канделаки.

После того, как Миров изменил своей супруге с Лерчек на шоу «Звезды в джунглях», он записал видео с извинениями. Музыкант сказал, что в те моменты вел себя «как животное».