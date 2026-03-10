Слава на месяц приостановила карьеру после срыва концерта

Певица Анастасия Сланевская, более известная как Слава, объявила о месячном перерыве в гастролях, который, по ее словам, был запланирован давно. Артистка пояснила, что намерена вернуться к поклонникам в апреле, когда почувствует себя отдохнувшей, сообщает Газета.ru .

Певица заявила, что предстоящий отдых она посвятит восстановлению здоровья и решению накопившихся вопросов.

«Пауза в гастрольном туре на ближайший месяц была запланирована заранее. В марте в календаре концертов не намечалось. Этого месяца, уверена, мне хватит, чтобы восстановиться физически и морально. Наконец долечить больное ухо, разобраться с накопившимися личными и домашними делами. Стало понятно, что работать без отпуска невозможно и делать паузы просто необходимо», — рассказала Слава.

Ближайшие выступления певицы пройдут в апреле. Она заверила, что поклонникам не стоит беспокоиться о срыве или переносе концертов. Артистка намерена использовать этот период, чтобы набраться энергии для новых встреч со зрителем.

Ранее, в конце февраля, у Славы произошел эмоциональный срыв во время выступления, что она связала с годовщиной смерти матери. В начале марта также сообщалось о срыве ее концерта в Пензе. Тогда певица объяснила в социальных сетях, что плохое самочувствие было вызвано действием лекарств.

Ранее Слава заявила, что планирует судиться с сорвавшими концерт поклонницами. Из-за поведения фанаток у артистки произошла истерика.

