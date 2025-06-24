Сладкий фестиваль «Вар-Варенье» пройдет 5 июля в Орехово-Зуеве

В субботу, 5 июля, в парке культуры и отдыха «Дулевский» в Орехово-Зуевском округе пройдет гастрономический фестиваль «Вар-Варенье». Праздник приурочен ко Дню семьи, любви и верности и станет настоящим торжеством вкусов и традиций. Начало мероприятия — в 12:00, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Гости фестиваля смогут попробовать необычные виды варенья из роз, еловых шишек, кабачков, огурцов и других нестандартных ингредиентов. Некоторые рецепты можно будет не только попробовать, но и приготовить вместе с участниками.

Главные события программы:

конкурс «Вар-вареньеваров» с дегустацией варенья, сваренного прямо на площадке;

семейный конкурс «Семейное варенье» — с демонстрацией рецептов, передающихся из поколения в поколение;

конкурс-выставка огородных пугал «Чудо-огородное»;

конкурс букетов из «вареньевых» растений — «Садовые радости»;

традиционный «Парад бабушек» и дефиле «Вар-вареньевых шляп»;

концерт «Сладкая жизнь» с участием местных творческих коллективов.

Также на фестивале будут работать ярмарка, фотозоны, мастер-классы, детские зоны с играми и сладкими развлечениями.

Адрес проведения: Московская область, г. Ликино-Дулево, ул. Ленина, д. 1, парк «Ликино-Дулево».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.