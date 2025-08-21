Слабость и перепады настроения: у Киркорова диагностировали диабет второго типа

У певца Филиппа Киркорова медики диагностировали диабет второго типа. Уровень глюкозы у него в крови растет, артисту ежедневно нужны препараты от заболевания, сообщает Mash .

На сегодняшний день Киркоров жалуется на слабость, постоянное чувство жажды и ватные ноги. Из-за плохого самочувствия артист не может вернуться к выступлениям. Ближайшие концерты будут только в феврале 2026 года.

Кроме того, певец страдает перепадами настроения, которое у него скачет от раздражительности до апатии. Доктора попытались посоветовать поп-королю диету, но он наотрез отказывается от нее.

Заболевание у Киркорова диагностировали после ожога, который он получил фейерверком на своем концерте в апреле. Раны у пациента долго не затягивались, а такое бывает при диабете, поэтому его направили на анализы, которые подтвердили заболевание.

Теперь певцу каждый день делают уколы инсулина. Медики надеются, что в ближайшее время его рана затянется.