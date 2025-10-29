Скоро переезд? Пугачева и Галкин* купили роскошную виллу в Болгарии

Известная певица Алла Пугачева и комик Максим Галкин* купили виллу в Болгарии в закрытой дачной зоне. Недвижимость обошлась им в 530 тыс. евро (49 млн рублей), сообщает Mash .

Сделка состоялась инкогнито и без личного присутствия супругов. При этом паре пришлось доказать, что деньги на покупку виллы получены легально.

Предварительно, звездная чета собирается перебраться в Болгарию. Новое жилье Примадонна подыскивала с лета. Причиной такого решения могли послужить публикации СМИ о недвижимости в Лимассоле — там семья проживает в доме за 350 млн рублей.

Новая вилла расположена в закрытой дачной зоне на южном склоне Приплата. Концепция недвижимости предполагает изоляцию, частный доступ, видеонаблюдение и круглосуточный контроль. В комплексе запланированы 45 домов, из них возвели уже 20. Площадь приобретенной Пугачевой и Галкиным* виллы — около 230 кв. м с двором в 220 кв. м. Расположенное за высоким забором жилье находится всего в 10 минутах езды до столицы.

Чтобы оформить землю, супруги зарегистрировали компанию в Болгарии. При этом дом будет оформлен на физлицо. Для сделки Пугачева открыла счет в банке и перевела туда сумму покупки, после чего местные власти потребовали подтверждение легальности средств, в том числе налоговые декларации и сведения о продаже имущества.

Звездная чета может приехать на новую виллу уже в марте 2026 года — на это время у Галкина* запланирован концерт в Софии.

* Физлицо признано иноагентом в России.

