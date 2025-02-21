Скончался создатель «Дорожного радио» Андрей Михайлов

Не стало создателя «Дорожного радио» Андрея Михайлова. Он ушел из жизни 21 февраля, сообщает холдинг «Европейская медиагруппа» в Telegram-канале .

Причина смерти ведущего не названа.

В 1998–1999 гг. Михайлов работал на «Эльдорадио». В 2003 году он вместе с командой создал проект «Дорожное радио».

Михайлов занимал пост программного директора станции до 2023 года. Он не ушел из проекта, а стал занимать должность консультанта.

В холдинге добавили, что Михайлов добился того, что «Дорожное радио» заняло высшую строчку топа в Санкт-Петербурге, а затем и на национальном рынке.

Команда ЕМГ выразила соболезнования семье усопшего.

Ранее умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Геннадий Косарев. Ему было 64 года.