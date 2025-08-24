Скончался известный российский режиссер Валерий Усков

В возрасте 92 лет 24 августа 2025 года ушел из жизни выдающийся российский кинорежиссер Валерий Иванович Усков. Он был заслуженным деятелем культуры и членом Союза кинематографистов России, который и сообщил в своем Telegram-канале печальную новость.

Творческий путь Усков начал после окончания факультета журналистики Уральского университета в 1955 году. Позже, в 1961 году, он получил режиссерское образование во ВГИКе, где учился в мастерской документального кино под руководством Ильи Копалина.

За свою долгую карьеру Усков был удостоен множества наград, включая звание народного артиста РСФСР, Государственную премию СССР и премию Ленинского комсомола. Его заслуги перед отечественной культурой были отмечены орденами «Знак Почета», «Орден Почета» и «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней.

В творческом тандеме с Владимиром Краснопольским Усков создал множество известных кинопроизведений, среди которых популярные телесериалы «Тени исчезают в полдень» и «Вечный зов». В их совместной фильмографии также значатся такие работы, как «Таежный десант», «Стюардесса», «Времена года», «Неподсуден», «Отец и сын» и «Соучастие в убийстве».

«Приносим соболезнования родным и близким Валерия Ивановича», — говорится в сообщении Союза кинематографистов России.

Где и когда похоронят Ускова, а также что стало причиной его смерти, не уточняется.

Ранее сообщалось, что 24 августа стало известно о смерти еще одной легенды кинематографа. Из жизни ушел Джерри Эдлер, известный массовому зрителю по роли в «Клане Сопрано». Ему было 96 лет.