Скончалась звезда сериалов «Склифософский» и «Папины дочки» Наталья Пикула

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Скончалась актриса театра и кино Наталья Пикула, которую многие знают по сериалам «Папины дочки», «След» и «Склифосовский» Наталья Пикула. Она умерла 18 мая в 51 год, рассказал ТАСС ее приятель сценарист Илья Замешаев.

Пикула скончалась из-за онкологии. О ее смерти стало известно 18 мая вечером.

С артисткой попрощаются 23 мая в морге при больнице №50 имени С. И. Спасокукоцкого. Пикулу планируют похоронить на Домодедовском кладбище.

Актриса играла в большом количестве проектов. Наиболее популярные из них — «Папины дочки», «Склифосовский» и «След».

Ранее сообщалось, что умерла известная актриса из Мексики Аурора Клавель. Ей было 88 лет.