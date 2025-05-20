Скончалась звезда сериалов «Склифософский» и «Папины дочки» Наталья Пикула
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Скончалась актриса театра и кино Наталья Пикула, которую многие знают по сериалам «Папины дочки», «След» и «Склифосовский» Наталья Пикула. Она умерла 18 мая в 51 год, рассказал ТАСС ее приятель сценарист Илья Замешаев.
Пикула скончалась из-за онкологии. О ее смерти стало известно 18 мая вечером.
С артисткой попрощаются 23 мая в морге при больнице №50 имени С. И. Спасокукоцкого. Пикулу планируют похоронить на Домодедовском кладбище.
Актриса играла в большом количестве проектов. Наиболее популярные из них — «Папины дочки», «Склифосовский» и «След».
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