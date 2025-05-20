Скончалась звезда сериала «Богатые тоже плачут» Аурора Клавель

Известная актриса театра и кино из Мексики Аурора Клавель скончалась. Ей было 88 лет, сообщает The Voice Mag .

Клавель умерла 19 мая. Однако о ее смерти близкие сообщили только во вторник.

У артистки не было детей, зато у нее были братья и сестры. В последние годы за пенсионеркой следила сестра Иоланда.

Клавель снималась в кино с 1961 года. В 1979 году она стала мировой звездой. Слава пришла к артистке после роли мамы Чоле в известном мексиканском сериале «Богатые тоже плачут». Также популярной ее сделала роль мамы Эрнесто Рохаса в «Дикой Розе».