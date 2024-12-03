24 и 25 декабря в 12.00 и 15.00 жители и гости округа смогут посетить волшебное событие — Сказочную новогоднюю елку в дворянской усадьбе «Лопасня — Зачатьевское», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В волшебной стране Лукоморья участники встретятся с героями «Сказки о рыбаке и рыбке», которые скрыты в кукольном домике. В творческой мастерской юные посетители смогут создать новогоднюю игрушку — волшебную «золотую рыбку». На площадке «Музыкальная шкатулка» их ждут музыкальные упражнения и озорные игры с Котом Ученым из сказочной поэмы А. С. Пушкина.

Артисты театра «Чеховская студия» представят спектакль по книге детского писателя Владимира Орлова «Золотой цыпленок». Интригующий детективный сюжет, в котором маленькому цыпленку угрожает хитрая лисица и сердитый волк, не оставит равнодушными зрителей. В финале станет известно, победит ли добро или восторжествует зло.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к предстоящим новогодним праздникам.



«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят традиционно зимние каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.