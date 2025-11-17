Скандал с флагами: что грозит Галкину* за выходку на концерте в Израиле

сегодня в 20:39

Галкину* может грозить тюрьма после скандала с флагами в Израиле

Комика Максима Галкина* могут осудить в Израиле за умышленное осквернение государственных символов: на концерте в начале ноября в Петах-Тикве он положил украинский флаг поверх израильского, сообщает «ФедералПресс» .

Наиболее суровое наказание — заключение на срок до 3 лет либо денежное взыскание, достигающее 15 тыс. долларов, что эквивалентно приблизительно 1,2 млн рублей.

В действительности данная статья закона чаще всего применяется при случаях повреждения флага: его разрыве, сожжении или других умышленных физических воздействиях. Однако эксперты подчеркивают, что гораздо более весомыми могут оказаться неформальные последствия.

Как считают специалисты, артист рискует потерять лояльность значительной части своих израильских поклонников. Происшествия, затрагивающие государственные символы, вызывают в стране остро негативную реакцию.

* Физлицо признано иноагентом в России.

