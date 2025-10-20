Ситуация закручивается: кто порвал матрас Пенкину в Новосибирске

«Мы точно никому не выдаем ключи от номеров гостей и строго следим за охраной. Зайти кто-то мог только в том случае, если сам гость выдал ключ. Мы никому точно не давали доступа в комнату. Вероятно, он был там один», — сказали сотрудники.

По словам певца, матрас мог порваться из-за того, что он сильно ворочался во сне.

Ранее сообщалось, что популярный российский певец был вынужден заплатить 350 тысяч рублей штрафа за порванный матрас в гостиничном номере в Новосибирске. Вечером артист внезапно осознал, что очнулся в своем гостиничном номере, усыпанном перьями. Он попросил горничную прийти, и та всю ночь занималась уборкой номера от остатков разрушенного матраса.

