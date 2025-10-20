Проснулся в перьях: Сергей Пенкин порвал матрас и получил штраф
Фото - © Sidik iz PTU. Собственная работа/Wikipedia.org
Певца Сергея Пенкина в Новосибирске оштрафовали на 350 тыс. рублей за порванный во сне матрас. Инцидент произошел в отеле, сообщает «112».
Артист вечером обнаружил, что проснулся в своем номере в перьях. Он вызвал горничную, которая всю ночь убирала номер от остатков матраса.
Администрация новосибирской гостиницы заставила артиста заплатить штраф за порчу имущества.
На фото из отеля показан Пенкин весь в перьях, а также заваленный перьями номер.
