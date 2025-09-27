Симоньян рассказала, когда можно будет проститься с Кеосаяном

сегодня в 14:06

Прощание с Кеосаяном состоится 28 сентября в Армянской Церкви в Москве

Медиаменеджер Маргарита Симоньян назвала дату прощания с ее супругом, известным кинорежиссером, теле- и радиоведущим Тиграном Кеосаяном.

Она написала в своем Telegram-канале, что церемония пройдет в воскресенье в Армянской Церкви на Олимпийском Проспекте. Начало — 15:00.

Проститься с кинорежиссером в этот день смогут все, кто не знал его лично, но уважали и любили его творчество.

«Спасибо, что молились, что любили и любите его…» — написала Симоньян.

Она также попросила с пониманием отнестись к мерам безопасности.

Симоньян сообщила о смерти 59-летнего режиссера в пятницу. Заслуженный артист РФ долгое время находился в коме после сердечного приступа.

