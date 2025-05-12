Сильно похудевшего Петросяна подозревают в употреблении виагры

Новые фотографии народного артиста России Евгения Петросяна вызвали широкий резонанс в интернете. Поклонники заметили, что комик сильно похудел — это породило слухи о его возможной болезни или приеме лекарств, влияющих на вес, сообщает «Абзац» .

Часть аудитории предположила, что 79-летний юморист, стремясь соответствовать своей молодой жене, начал использовать препараты для улучшения потенции. Сексолог Елена Перелыгина подтвердила, что подобные препараты действительно могут вызывать потерю веса.

«Употребление средств для улучшения потенции улучшает кровоток. Конечно, человек в общем становится активнее. Кроме того, в виагре нашли вещество, которое может помочь в снижении веса. Но к ней можно привыкнуть, поэтому нужно наблюдаться у врача. Виагра действует на сердечную функцию, ее следует употреблять осторожно. Все-таки существуют некие возрастные ограничения. Некоторые люди употребляют средство на свой страх и риск, принимая решение самостоятельно», — отметила она.

В 2019 году Евгений Петросян женился на своем администраторе Татьяне Брухуновой. Несмотря на значительную разницу в возрасте — 44 года, супруги счастливы в браке и растят двоих детей. В середине апреля 2025 года источник, близкий к семье, сообщил о том, что Петросян готовится вновь стать отцом.