Швыдкой высказался о номинации Борисова на премию «Золотой глобус»

Спецпредставитель президента России Михаил Швыдкой прокомментировал номинацию российского актера Юрия Борисова на американскую премию «Золотой глобус». Его порадовала эта новость, сообщает РИА Новости .

«Я считаю, что, когда наши артисты, наши режиссеры получают мировую известность, это говорит о величии культуры России. Мы не отсутствуем в мировом процессе», — заявил Швыдкой.

Борисов стал первым российским актером, которого номинировали на премию «Золотой глобус» за роль в фильме Шона Бейкера «Анора». В итоге он не получил награду.

Премьера «Аноры» состоялась на Каннском фестивале 21 мая 2024 года. Там картина получила «Золотую пальмовую ветвь». В российский прокат кинолента вышла 17 октября. Бюджет фильма оценивали в 6 млн долларов, при этом в мировом прокате он собрал 32 млн долларов.