Швыдкой высказался о номинации Борисова на премию «Золотой глобус»
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Спецпредставитель президента России Михаил Швыдкой прокомментировал номинацию российского актера Юрия Борисова на американскую премию «Золотой глобус». Его порадовала эта новость, сообщает РИА Новости.
«Я считаю, что, когда наши артисты, наши режиссеры получают мировую известность, это говорит о величии культуры России. Мы не отсутствуем в мировом процессе», — заявил Швыдкой.
Борисов стал первым российским актером, которого номинировали на премию «Золотой глобус» за роль в фильме Шона Бейкера «Анора». В итоге он не получил награду.
Премьера «Аноры» состоялась на Каннском фестивале 21 мая 2024 года. Там картина получила «Золотую пальмовую ветвь». В российский прокат кинолента вышла 17 октября. Бюджет фильма оценивали в 6 млн долларов, при этом в мировом прокате он собрал 32 млн долларов.