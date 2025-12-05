Шура запретил стринги на сцене и рассказал о защите от фанатов

Певец Шура на концерте «Танцы! елка! МУЗ-ТВ!» рассказал о случаях с навязчивыми поклонницами, причинах запрета стрингов на сцене и о том, как его защищают друзья с 90-х, сообщает kp.ru .

Певец Шура поделился историями о безумных фанатках и сталкерах, которые преследовали его в разные годы. Артист отметил, что однажды поклонница пряталась в его шкафу, а другая залезла под кровать и не могла выбраться.

«У меня одна поклонница из шкафа выходила. Вторая была бешеная, просыпаюсь, а из-под кровати рука синяя лежит. Ей плохо стало, и она вылезти боялась. Мы ее спасли. У меня хорошая «крыша», ребята со мной еще с 90-х. Кому башку оторвать — вопрос пяти минут. Я звоню и говорю: «Туда-туда, такой вот адрес». Были сталкеры, но отбили все желание. От ненормальности людей никуда не денешься. Это страшно, никому не пожелаю», — рассказал Шура.

Артист подчеркнул, что теперь стал спокойнее относиться к сценическим образам и выбирает менее провокационные костюмы. Он отметил, что раньше мог выступать в трусах, но сейчас предпочитает более сдержанный стиль.

Шура также объяснил, почему запрещает девушкам-танцовщицам выходить на сцену в стрингах. По его словам, он иногда срывает стринги с девушек, чтобы они не шокировали публику.

«Мне 50 лет — лучше я стринги порву на этой попе, чем она сейчас так повернется к людям. Девчонки еще не понимают. Мальчишки уже более-менее», — добавил певец.