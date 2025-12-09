Шура рассказал, как провел новогоднюю ночь в тюрьме

Шура — о Новом годе в тюрьме: я был в определенном образе, полицейские не узнали

Артист Шура (настоящее имя — Александр Медведев) в беседах с журналистами не раз рассказывал о комичных ситуациях, которые приключаются с ним каждый Новый год. Общественная Служба Новостей узнала, как певец провел праздник в тюрьме.

Самым запоминающимся моментом, по его словам, стала новогодняя ночь, проведенная им за решеткой.

«Я был в определенном образе, выпил немного и случайно упал в яму. Все происходило на улице. Потом подъехали сотрудники полиции и подумали, что я представитель древнейшей профессии, не поняли, что я тот самый артист Шура. Меня отвезли в участок, слово за слово, и отправили в камеру к другим ребятам», — поделился певец.

Его сокамерниками оказались бездомные, которые сразу же узнали звезду.

Шура рассказал, что они очень обрадовались и начали исполнять его песни. Выяснилось, что они видели клипы певца по телевизору с витрин в магазинах электроники и знали весь его репертуар.

Артист подчеркнул, что именно эта новогодняя ночь стала для него самой незабываемой и лучшей в жизни.

