Шоу дронов из Салехарда вышло в финал премии «Событие года»

Световое шоу «Небо победителей», прошедшее в Салехарде в 2025 году, вошло в восьмерку финалистов премии «Событие года» в номинации «Патриотический проект года», сообщает «Север-Пресс» со ссылкой на администрацию города.

«Тогда тысячи салехардцев наблюдали уникальное представление. В небо окружной столицы поднялись 2500 квадрокоптеров компании „Геоскан“, — отмечается в сообщении.

В основе представления использованы детские рисунки, собранные со всех уголков России. Более 3800 работ из 84 регионов были преобразованы в 3D-анимацию. Создателей лучших рисунков пригласили в Салехард для личного присутствия на церемонии, где они смогли увидеть, как их идеи обретают жизнь в ночном небе.

Повлиять на решение жюри невозможно, однако организаторы надеются, что проект будет оценен по достоинству. Следующим этапом станет очная защита, в ходе которой специалисты компании «Геоскан» продемонстрируют шоу членам конкурсной комиссии. Результаты будут оглашены 28 марта.

