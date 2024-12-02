SHOT: тяжелобольной Буйнов продолжает выступать на корпоративах

74-летний певец и композитор Александр Буйнов, у которого недавно случился рецидив онкологии, продолжает выступать на предновогодних корпоративах. За одно выступление он берет 3 млн руб., сообщает SHOT .

Райдер у артиста скромный. Если выступление запланировано в Подмосковье, Буйнов готов доехать до последней станции столичного метро. А уже оттуда организаторы должны забрать певца и его команду на трансфере.

Что касается питания, то в гримерке у артиста должны быть бутерброды, печенье, конфеты и фрукты. Из напитков Буйнов предпочитает чай, кофе, молоко. Алкоголь находится под запретом.

На выступлении артист исполняет такие хиты, как «Мои финансы поют романсы», «Эй, друг», «Горький мед». Гастрольный график у Буйнова, несмотря на тяжелую болезнь, довольно плотный — он расписан на полгода вперед.

Около 20 лет назад Буйнову диагностировали онкологию. Болезнь ушла в ремиссию в 2011 году, но случаются и рецидивы.

Ранее SHOT писал, что из-за очередного рецидива певцу было назначено паллиативное лечение лекарствами. При этом Буйнов, по словам его представителей, чувствует себя хорошо, он с радостью дает концерты.