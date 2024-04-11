SHOT: Социальный фонд РФ выиграл у рэпера Сереги суд из-за долга в 500 рублей

Рэпер Серега проиграл суд Социальному фонду России, который состоялся из-за долга артиста в 500 рублей, сообщает SHOT .

В 2017 году рэпер открыл в РФ компанию, которая занималась изготовлением и продажей ежедневных наборов еды. Бизнес не имел успеха, в 2020 году фирму исключили из реестра малого и среднего предпринимательства.

Помимо этого, у Сереги оказался долг по обязательным пенсионным взносам.

Представители Социального фонда обратились в суд и выиграли у исполнителя хита «Черный бумер» 500 рублей.