SHOT: актер Андрей Бурковский окончательно разорвал все связи с РФ

Уехавший в США после начала спецоперации актер Андрей Бурковский продал 4-комнатную квартиру в Москве, окончательно оборвав все связи с РФ, сообщает SHOT .

Квартира актера площадью 130 кв. м находилась возле станции метро «Аэропорт». Ее купили примерно за 80 млн рублей (порядка 820 тыс. долларов).

Бурковский покинул страну в конце 2022 года и сначала сдавал квартиру в аренду.

Сейчас он живет и работает в Нью-Йорке. Однако от съемок в российских проектах артист не отказывается. Он приезжает в страну, если его устраивает предложенный гонорар.