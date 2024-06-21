SHOT: 6 лет колонии грозит актрисе Трояновой* за антироссийские высказывания

Шесть лет колонии может грозить в РФ актрисе Яне Трояновой*, которая заявила, что Россия родила ее алкоголичкой. Прокуратура направила в СК материалы для возбуждения уголовного дела по статье «Возбуждение ненависти по признакам национальности с угрозой насилия», сообщает SHOT.

Столичная прокуратура проверила высказывания Трояновой* в недавнем интервью и направила в СК материалы для решения вопроса об уголовном преследовании актрисы.

Подобную проверку попросили провести в движении «Ветераны России».

В интервью артистка также согласилась с лозунгом «Хороший русский — мертвый русский» и выразила солидарность с теми, кто кричит, что надо убивать российских детей.

Яна Троянова* проживает во Франции и выступает против СВО. Особую известность в России актриса получила после съемок в сериале «Ольга», фильмах «Кококо», «Жить» и «Страна Оз».

*Лицо, признанное иностранным агентом по решению Минюста РФ.