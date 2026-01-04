Шок-цена: россиян удивила стоимость билетов в кино на новогодних каникулах
Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори
Жителей РФ в праздничные дни удивила стоимость билетов в кино. Так, семейный поход на просмотр фильма будет стоить от 2 тыс. рублей, сообщает «Москва FM».
Как пояснил участник совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев, рост цен на билеты в кинотеатры связан с несколькими факторами.
«Вынужденность этой меры по поднятию цены — болезненная для кинотеатров. Надо продолжать платить аренду, увеличившуюся зарплату и так далее», — сказал Исаев.
По его словам, отрасль ждут еще очень серьезные, болезненные изменения. Они касаются нововведений в налоговом законодательстве и ужесточения налоговых платежей.
