«Ирония судьбы» вошла в список лучшего новогоднего кино в Британии

Фото - © кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»

В Великобритании представили список лучших новогодних фильмов от газеты The Guardian, в него включили советскую комедию «Ирония судьбы, или С легким паром!», сообщает «Лента.ру» .

Как подчеркнул кинокритик Фил Хоуд, в новогоднюю подборку включили именно оригинальную картину режиссера Эльдара Рязанова, а не американский ремейк Марюса Вайсберга, так как комедию 2022 года многим сложно вспомнить, но фильм 1976 года помнят и любят почти все россияне.

По словам кинокритика, история любви в этом фильме полна неловких и забавных поворотов, а герои не один раз погружаются в характерную славянскую меланхолию, берут гитару и поют песню композитора Микаэла Таривердиева.

В топ новогодних кинокартин еще вошли «Квартира» и «Бульвар Сансет» Билли Уайлдера, хоррор «Сияние» Стэнли Кубрика, фильм-катастрофа «Приключение „Посейдона“», трилогия «Властелин колец», лента Кэтрин Бигелоу «Странные дни», «Дни радио» Вуди Аллена, романтическая комедия «Праздник» и другие.

