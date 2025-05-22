Шнуров изобрел лайфхак, позволяющий законно материться на концертах

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров известен своими эпичными концертами. Теперь он придумал лайфхак, который позволяет законно материться на выступлениях — можно заплатить штраф в 1000 рублей и делать, что хочешь, сообщает Mash .

Концерты группы 29, 30 и 31 мая в Новосибирске оказались под угрозой срыва. Общественники выступили против мероприятий из-за мата, который употребляется в песнях Шнурова. Тогда лидер коллектива оригинально решил вопрос.

Шнуров подпишет дополнительное соглашение к договору, по которому вся ответственность ляжет на плечи выступающих артистов. Это поможет организаторам отвести от себя проблемы, если такие возникнут. Ценз на концерты поставят 18+, а за мат в общественном месте музыкант заплатит 1000 рублей штрафа.

Сам артист недоумевает, почему мат в песнях вызывает проблему, ведь их приходят слушать взрослые люди за собственные заработанные деньги в свободное от работы время. Многие приходят семьями, с ними дети, которым уже исполнилось 18 лет.

«Все по доброй воле и обоюдному согласию. Зачем пытаться мешать делать то, что не противозаконно и даже приятно?» — заявил Шнуров.