Шквал критики обрушился на дагестанскую певицу Ашеру за слишком открытые наряды

Шквал критики вновь обрушился на дагестанскую певицу Ашеру, когда в соцсетях выразили недовольство ее слишком открытыми нарядами. Чемпион мира по боевому самбо Магомед Магомедов охарактеризовал артистку как «топливо для ада». Председатель республиканского Координационного совета НКО Шамиль Хадулаев заявил, что здесь виден обратный эффекта: он считает, что чем больше люди смотрят выступления Ашеры, тем сильнее они обращаются к религии, сообщает Инфо24 .

Хадулаев подчеркнул, что в Дагестане действительно не принято выглядеть так, как Ашера, поскольку это чересчур вызывающе и вычурно. Кроме того, общественник поставил под сомнение вокальные данные артистки.

Однако председатель координационного совета добавил, что к тому, что происходит на сцене, следует относиться как к шоу. Хадулаев утверждает, что ныне все исполнители стремятся выступать в облегающих, ярких и сверкающих нарядах. Также он отметил множественные пластические операции, имеющиеся за плечами у современных артистов.

Тем не менее, общественник объяснил, что подобные мероприятия, как концерты Ашеры, нужно воспринимать спокойно и с понимаем, ведь есть люди, которым они нравятся.

Также Хадулаев обратил внимание, что чем чаще люди посещают подобные концерты, тем более они начинают увлекаться религией. По его мнению, когда аудитория осознает, что артист поет под фонограмму, и замечает, что у него были пластические операции, он носит искусственные блестки и украшения, то у зрителей наступает разочарование. Они понимают, что перед ними не настоящий человек, а лишь искусственный образ.

Увеличение этого разочарования иногда приводит к поиску утешения в религии. Именно это и является обратной стороной фальши, убежден Хадулаев.