Школьники Орехово-Зуева стали призерами конкурса «Технофест»

Состоялся заключительный этап областной выставки-конкурса лучших работ по техническому творчеству «Технофест». Мероприятие стало площадкой для демонстрации инженерных идей и проектов школьников Московской области. Школьники из Орехово-Зуевского округа стали призерами выставки-конкурса, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Воспитанники авиаклуба «Пилот» при МОУ СОШ № 1 имени Героя РФ Л. И. Шулайкиной показали отличные результаты:

Владислав Юдкин занял 1-е место в номинации «Авиамодели» (средняя возрастная группа);

Михаил Трефилов занял 3-е место в номинации «Авиамодели» (младшая возрастная группа).

Призовые места завоевали также воспитанники ЦТТ Ликино-Дулевской гимназии:

Тимофей Карпов — 1-е место в номинации «Робототехника и робототехнические устройства» (средняя возрастная группа);

Ксения Корягина — 1-е место в номинации «Судомоделирование» (младшая возрастная группа);

Дарья Олина и Мария Юрина — 1-е место в номинации «Макет» (младшая возрастная группа).

Среди воспитанников Школы юного инженера ЦДТ «Родник»:

Максим Сучков завоевал 1-е место в младшей группе в номинации «Технические 3D-модели»;

Елизавета Никифорова — 2-е место в младшей группе в номинации «Судомоделирование».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.