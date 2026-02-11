Школьники Домодедово приняли участие в чемпионате по чтению вслух

В Центральной библиотеке имени Анны Ахматовой в Домодедово 10 февраля прошел муниципальный чемпионат по чтению вслух среди учеников младших классов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В течение трех дней школьники вторых, третьих и четвертых классов демонстрировали навыки выразительного чтения, исполняя незнакомые отрывки художественных произведений. Жюри оценивало технику чтения, дикцию, артистизм, эмоциональность и умение работать с аудиторией.

Чемпионат организовали в рамках муниципального проекта «Читающая школа», который реализуется четвертый год. По словам организаторов, идея отдельного турнира по чтению появилась год назад и вызвала интерес у детей и педагогов.

Учителя отметили, что такие мероприятия помогают выявить, насколько школьники уверенно выступают перед публикой и умеют передавать смысл текста через интонацию и эмоции. Для многих участников подготовка к чемпионату стала поводом познакомиться с новыми книгами и авторами.

Организаторы подчеркнули, что интерес к чтению среди школьников растет, а формат соревнования делает процесс более увлекательным и мотивирующим.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.