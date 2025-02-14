Широкую Масленицу отметят в Муранове концертами и анимационными программами

1 и 2 марта в музее-заповеднике «Усадьба «Мураново» состоится празднование Масленицы. Традиционный русский праздник отметят концертами фольклорных коллективов из Москвы и Подмосковья, тематическими мастер-классами, историческими реконструкциями и анимационными программами. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Гостей также ждут костюмированные экскурсии по кухне с рассказом о старинных кулинарных рецептах, катание на лошадях и собачьих упряжках, ремесленная и гастрономическая ярмарка с сувенирами товарами народно-прикладного творчества, творческими мастер-классами, блинами, чаем, медом. Кульминацией праздника станет традиционное сжигание чучела Масленицы.

1 марта пройдут театрализованное костюмированное действие «Освобождение Весны из заточения Зимы» от клуба военной реконструкции «Служивый». Перед зрителями выступят фольклорные коллективы «Миряне», «Московия», «Светлица» и «Внуки-правнуки», а также собиратель и исполнитель народных песен Олег Щукин. Маленьких гостей ждет кукольный спектакль «Сказка о двух королевствах».

2 марта для гостей состоятся выступление фольклорных ансамблей «Веснянка», «Рось» и «Первоцвет», а также фолк-рок группы «Янсар». Развлекать детей и взрослых будет ведущая Анастасия Резунтаева со своей игровой анимационной программой. Казаки Московской области, Хуторского казачьего общества г. Александров и Русской общины г. Пушкино продемонстрируют фланкировку шашками и угостят посетителей блюдами традиционной казачьей кухни. Театр «Бродячий Вертеп» представит спектакль «Петрушка на ярманке».

Начало праздников в 12:00. Подробности и билеты можно найти на сайте музея-заповедника «Усадьба „Мураново“.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.