SHAMAN засветился в Москве во время съемок клипа на крыше

12 сентября после жеребьевки участников международного музыкального конкурса «Интервидение» журналисты заметили певца Ярослава Дронова, более известного как SHAMAN, на одной из столичных крыш. Музыкант снимал клип, сообщает РИА Новости .

На опубликованных кадрах видно, что SHAMAN стоял на краю крыши здания, расположенного на берегу. В момент съемок мимо певца проплыл катер с российским флагом на борту. Является ли этот факт частью съемок или нет, не уточняется. Также неизвестно, на какую песню Дронов снимал клип.

Конкурс «Интервидение» состоится в столице 20 сентября на площадке Live Арена.

Ранее певица Алла Пугачева в новом интервью прокомментировала карьеру Дронова. Примадонна российской эстрады считает, что в случае с исполнителем хита «Я русский» «бабло победило добро».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.