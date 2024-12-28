Шаман несколько раз спасал Тимму от самоубийства

Тело спортсмена обнаружили ночью 17 декабря в подъезде московской пятиэтажки, где расположен хостел, в котором Тимма снял номер перед смертью. Рядом с ним нашли телефон, на экране которого была просьба позвонить экс-жене, певице Анне Седоковой.

Окружение баскетболиста рассказало, что он был одержим бывшей женой, хотел общаться только с ней. Также Тимма оборвал все связи с друзьями, а после развода впал в глубокую депрессию. Его несколько раз спасал от смерти шаман. Но 17 декабря спортсмен решил ему не звонить.

Близкие погибшего уверены, что его довели до самоубийства. Следователи рассматривают и эту версию тоже. Они проверяют телефон баскетболиста и ждут на допрос лежающую в больнице с нервным срывом Седокову. О бывшей жене в окружении Тиммы отзывается с негативом. Они считают, что после знакомства с певицей тот впал в перманентный стресс из-за зарплаты, а также забросил карьеру.

Тимму похоронили 27 декабря в Риге.