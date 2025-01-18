Серпуховский театр прошел отбор в «Золотой фонд театральных постановок России»

Подмосковный театр с «Пиковой домой» претендует на лучшую постановку в России

География участников конкурса очень широка. Заявки подали коллективы от Калининграда до Камчатки. На конкурсный отбор пришло около тысячи заявок со всей страны, из которых отобрано 300 постановок.

В число лучших вошла и театральная постановка Серпуховского музыкально-драматического театра «Пиковая дама».

«Спектакль поднимает вечные, но очень важные темы о жизни, любви и несовершенстве — все они актуальны и в наше время. Удачи в следующем этапе конкурса, верим в победу!», — прокомментировала заместитель главы горокруга Серпухов Татьяна Орлова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.