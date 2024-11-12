Сергунина: в Москве для молодежи организуют 30 экскурсий в различных форматах

Представителей молодежи, которые живут в Москве, приглашают на ряд интерактивных экскурсий по мегаполису. Маршруты создали люди, которые заинтересованы в истории города и хотят профессионально расти в области туризма, сообщила заммэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

«Молодые москвичи подготовили для своих сверстников 7 форматов прогулок — от классических пеших до квестов и блог-туров», — сказала Сергунина.

Экскурсии позволят с новой стороны посмотреть на культурные и исторические части города. Они дадут возможность познакомиться с производственными и креативными площадками. Суммарно пройдет 30 таких мероприятий, добавила заммэра.

Первый формат называется «Сквозь эпохи». Во время него покажут исторические места мегаполиса. Так, одна из прогулок пройдет по Пречистенке. На этой улице построено большое количество древних усадеб и особняков.

Второе направление — «Все дороги ведут в Москву». В рамках него проводятся прогулки с соревновательными элементами. Их организуют по культурным объектам. Гостям предстоит разделиться на команды, каждой будут давать определенные задания.

Третий формат — «блог-туризм». Это квесты и блог-туры с мастер-классами. Гости узнают новую интересную информацию и смогут рассказать о ней своим подписчикам в социальных сетях.

Во время прогулок по направлению «Москва для креативных» можно посетить арт-кластеры. В рамках формата «Фабричный движ» гостей познакомят с крупными предприятиями столицы.

На экскурсии по направлению «Твоя Москва» продемонстрируют популярные у представителей молодежи места. «Районы-кварталы» познакомят с историческими и знаковыми районами мегаполиса.

Наиболее активных москвичей ждут сувениры и призы. Зарегистрироваться на экскурсию можно до 20 ноября на портале «Молодежь Москвы». Анонсы перед каждой прогулкой выложат в разделе «Экскурсии». Мероприятия будут проводиться при поддержке комитета общественных связей и молодежной политики столицы.