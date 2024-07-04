Сергунина: с 6 июля в Москве откроется гастрономический фестиваль «Вкусы России»

Заместитель мэра Москвы в столичном правительстве — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина рассказала, что с 6 по 14 июля на ВДНХ будет проводиться гастрономический фестиваль «Вкусы России», сообщает пресс-служба правительства Москвы.

Местные жители и туристы смогут посетить ярмарку с фермерскими товарами со всех уголков страны. Желающих приглашают поучаствовать в кулинарных мастер-классах, а также посмотреть на выступления артистов.

«Свою продукцию на фестивале представят свыше 300 производителей более чем из 70 регионов. Они привезут башкирский и якутский мед, угличский и алтайский сыр, карельскую форель, дагестанский абрикосовый нектар, томское кедровое молоко, татарские сладости и многое другое. Ассортимент ярмарки будет меняться, чтобы гости могли познакомиться с разнообразием отечественных продуктов», — рассказала Сергунина.

Территориально фестивальная площадка расположится у арки главного входа на территорию ВДНХ. Для удобства посетителей установят верстовые столбы с информацией об участниках и обустроят зону отдыха.

В центральной части фестиваля организуют ресторанный дворик, где повара будут готовить национальные угощения с разных уголков России, в том числе с Алтая и Дагестана. Еще одной изюминкой мероприятия станут монопродуктовые кафе. Например, в одном из таких заведений будут готовить пельмени по разным рецептам, а в другом — выпечку.

Ранее Наталья Сергунина рассказала, что всего за один месяц более полумиллиона человек заинтересовались столичным фестивалем «Лето в Москве. Все на улицу!». Посетители сайта проекта чаще всего открывали раздел с афишей мероприятий.