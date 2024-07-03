Проект «Лето в Москве. Все на улицу!» заинтересовал более полумиллиона человек

Страницу проекта «Лето в Москве. Все на улицу!» посетили полмиллиона человек

Заместитель мэра Москвы в столичном правительстве — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина рассказала, что всего за месяц онлайн-страницу проекта «Лето в Москве. Все на улицу!» посетили более полумиллиона человек, которые могли построить свои планы, опираясь на опубликованную там информацию, сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий города Москвы.

По словам Сергуниной, чаще всего посетители страницы интересовались спортивными мероприятиями и различными мастер-классами.

«С помощью онлайн-страницы горожане и туристы могут спланировать отдых в любом районе Москвы. Здесь они знакомятся с афишей ближайших событий — музыкальных выступлений, кинопоказов, экскурсий, тренировок, кулинарных и творческих занятий. За июнь все разделы платформы посетили больше 1,5 миллиона раз», — рассказала Сергунина.

Большой популярностью среди москвичей и гостей города пользовались художественные и танцевальные мастер-классы, плэнеры, поэтические встречи и спектакли. В последнее время пользователи Сети ищут информацию о концертах и кинопоказах.

Одними из популярных запросов также являются анонсы игр в бадминтон, тренировок по футболу, теннису, баскетболу, волейболу и единоборствам, занятий йогой и фитнесом. Многие жители выбирают квесты, соревнования по шахматам и шашкам.

Проект «Лето в Москве. Все на улицу!» проходит более чем на 400 столичных площадках и продлится до 8 сентября. У желающих еще есть возможность поучаствовать и найти занятие по душе в рамках фестиваля.