Сергунина рассказала о волонтерах культурного наследия Москвы

Столичный департамент культурного наследия выступает координатором уникального волонтерского движения, объединяющего москвичей всех поколений. Сотни энтузиастов, включая целые семьи, посвящают свое время сбережению исторических ценностей города. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы в столичном правительстве — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Знаменательные даты часто становятся поводом для специальных мероприятий. Так, волонтеры отметили День археолога, занявшись восстановлением остатков стены Белого города — исторического сооружения XVI века, расположенного на площади Хохловской.

«За год волонтеры культурного наследия стали участниками 1,5 тысячи акций и других событий. В сравнении с 2023-м количество мероприятий выросло почти вдвое», — рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Деятельность столичных энтузиастов разнообразна: от проведения масштабных городских событий до участия в археологических исследованиях и заботы о памятниках архитектуры. Такое движение, нацеленное на сохранение культурного достояния Москвы, активно развивается в городе на протяжении последних лет.

Фото - © Пресс-служба КОСиМП. Фото - © Пресс-служба КОСиМП. Фото - © Пресс-служба КОСиМП.

В рамках проекта «Репортажи о наследии» медиаволонтеры создали впечатляющую фотогалерею архитектурных памятников столицы, которую сейчас можно увидеть на интернет-ресурсе «Узнай Москву». Жители города проявили особую заботу о городских скульптурах — так, была проведена тщательная очистка и реставрация статуй, расположенных в старинной усадьбе Усачевых — Найденовых. Волонтеры также приняли активное участие в подготовке и проведении нескольких масштабных городских мероприятий, включая молодежный форум «Наследие», масштабную выставку-форум «Россия», летний фестиваль под открытым небом и перспективный форум «Территория будущего. Москва 2030».

Столица запустила образовательный проект по подготовке добровольцев в сфере культурного наследия. Благодаря сотрудничеству ГНИИ реставрации, центра «Мосволонтер» и профильного департамента волонтеры теперь могут получить практические навыки и теоретические знания в области археологии и реставрации. Обучение стартовало в начале 2024 года и проводится на регулярной основе.