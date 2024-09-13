Сергунина: молодежный форум «Наследие» стартует с 28 сентября в Москве

В Москве стартовал прием заявок на участие в форуме для молодежи «Наследие», который состоится в седьмой раз. Мероприятие пройдет с 28 сентября по 23 ноября, сообщает пресс-служба департамента культурного наследия столицы.

Поучаствовать в форуме могут студенты вузов, которые учатся на социолога, урбаниста, архитектора, дизайнера или историка. Подать заявку можно через сайт до 22 сентября.

«Традиционно молодых специалистов распределят по междисциплинарным командам, у каждого будет свой блок задач», — сказала заместитель мэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Тем, кто будет участвовать в мероприятии, предстоит создать проект реставрации и актуального использования Дворца культуры завода «Серп и молот». Промышленный объект считается одних из самых больших в РФ зданий, возведенных во времена конструктивизма. Ожидается, что в дальнейшие годы его ежедневно будут посещать сотни туристов.

Для гостей форума сделают особую бизнес-программу. Во время нее можно послушать выступления главных российских и иностранных специалистов — социологов, урбанистов, экономистов и других экспертов. Во время лекций они будут обсуждать важные вопросы, среди которых трудоустройство студентов, волонтерская деятельность и технологическое развитие РФ, отметила Сергунина.

Учащиеся вузов посетят мастерские, где проводили реставрации, проектные бюро и различные архитектурные объекты, мемориалы. В конце мероприятия пройдет крупный фестиваль. Во время него проведут интересные лекции, занятия и деловые игры, подчеркнула заммэра.

Молодежный форум «Наследие» организовывают в столице с 2018 года. За это время в нем поучаствовали суммарно 80 тыс. россиян.

В 2023 году участников было особенно много. Тогда работы представили 400 студентов из 23 московских университетов и 8 региональных вузов. Помимо этого, в мероприятии участвовали две международные команды.

В Москве 18 и 19 сентября также пройдет форум БРИКС. Во время него обсудят в том числе будущее мегаполисов стран-участников.