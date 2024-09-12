Сергунина: форум БРИКС в Москве объединит представителей более 30 стран

Форум «Облачные города», посвященный будущему мегаполисов БРИКС, пройдет в Москве 18 и 19 сентября и объединит представителей более 30 стран, сообщила заместитель мэра города — руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Форум проведут в концертном зале парка «Зарядье». Его участники обсудят тенденции развития современных городов.

«Заодно коллеги увидят лучшие практики Москвы, нашу инфраструктуру и технологические достижения», — отметила Сергунина.

Мероприятие в столице посетят делегации из таких стран, как Казахстан, Саудовская Аравия, Китай, Бразилия, Турция. Участниками деловой программы станут и руководители мегаполисов — Куала-Лумпура, Бангалора, Тегерана, Дохи и других.

18 сентября на форуме расскажут о роботизации предприятий, транспорте будущего, цифровых инструментах в строительстве. В этот же день пройдет пленарная сессия «Карта будущего. Решения и стратегии городов — лидеров технологического развития». На ней руководители городов стран БРИКС выделят ключевые тренды, которые будут определять развитие мегаполисов.

19 сентября состоится обсуждение профессии ближайшего будущего. Кроме того, эксперты расскажут о методах внедрения искусственного интеллекта в медиаиндустрии и современных форматах туризма. В этот же день представят рейтинг умных мегаполисов стран БРИКС 2024 года.

Кроме того, в рамках мероприятия пройдет форум «Зеленые города БРИКС». Он посвящен экологии.

Зарубежным специалистам также предложат посетить инновационный центр «Сколково», ВДНХ и другие столичные объекты.