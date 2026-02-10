Сергею Пенкину 65: слухи об алкоголизме и неразделенная любовь

10 февраля отмечает 65-летие композитор, певец и педагог Сергей Пенкин — обладатель уникального голоса диапазоном четыре октавы, за что его внесли в Книгу рекордов Гиннесса. Пик его карьеры пришелся на 90-е, а затем артист умудрился заработать репутацию скандалиста, сообщает «СтарХит» .

Пенкин родился в Пензе в многодетной и бедной семье. Мать вела домашнее хозяйство и работала уборщицей в церкви, а отец — машинистом поезда. Музыкальный талант у мальчика проявлялся с детства, однако поступить в Гнесинку он смог только с 11 раза. До этого он работал дворником и только мечтал об успехе.

Личная жизнь Пенкина сложилась драматично. После двух неудачных браков с иностранками (первая была англичанкой, вторая — англо-русской журналисткой) артист надеялся обрести счастье с телеведущей Владленой. Пара готовилась к свадьбе в 2016 году, Пенкин даже сделал ремонт в доме для нее и ее дочерей. Однако брак так и не состоялся, оставив у певца глубокое разочарование.

«Очень много историй в моей жизни, но они были невзаимные, непонимающие. Наверное, творческие люди способны любить, но все одиноки. Бывает неразделенная любовь», — признался исполнитель и добавил, что из-за неразделенных чувств однажды похудел на 28 кг.

Публичный образ Пенкина омрачен чередой скандалов. Он известен резкой критикой шоу-бизнеса и бывших коллег. Более серьезные проблемы включают судебный иск на многомиллионный долг и многочисленные слухи об алкоголизме.

В 2018 году появилась информация, что Пенкина обокрали, когда он уснул на скамейке, а в 2019-м авиакомпания не допустила его на борт рейса, сославшись на неадекватное состояние. Сам артист и его представители отрицали все подобные инциденты, называя их враньем и объясняя усталостью, а против авиакомпании был подан иск.

Несмотря на слухи, критику и личные испытания, Пенкин продолжает карьеру. Он сохраняет верность своим принципам, например, выступает только вживую под оркестр. В его планах — большой юбилейный концерт в Кремлевском дворце 21 марта 2026 года.

