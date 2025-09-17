Сергей Жуков раскритиковал идею запретить группу «Сектор Газа»

Музыкант подчеркнул, что для каждой эпохи характерно появление артистов, отличающихся вызывающим и провокационным поведением, и это абсолютно нормально.

«Я фанат группы (ред. — „Сектор Газа“), так что не поддерживаю запрет. В каждое время были свои хулиганы. Кто-то слушал Александра Розенбаума, песни которого были под запретом, кто-то — Владимира Высоцкого. Какое-то время запрещали печатать произведения Булата Окуджавы. И всегда были группы, которые выбивались из общей массы, например, „Король и Шут“. И это нормальное явление времени, что такие музыканты появлялись. Будучи детьми, мы, естественно, втайне слушали такие песни, а потом уже и с родителями вместе слушали», — поделился Сергей Жуков.

По его словам, в композициях «Сектора Газа» не стоит искать глубокий смысл, но при этом он отметил уникальность стиля группы, благодаря которому у них до сих пор сохраняется внушительная армия поклонников.

Жуков отметил, что их творчество — огромный пласт для миллиона россиян, у коллектива очень много фанатов. Нельзя просто отрицать факт их существования и влияния, добавил фронтмен группы «Руки Вверх!». Он уверен, что слушатели и дальше будут наслаждаться их музыкой.

«И вообще, лучше что-то разрешать, чем запрещать», — заключил артист.