Сергей Жуков ответил Отару Кушанашвили на слова о лишнем весе

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков отреагировал на критику журналиста Отара Кушанашвили по поводу своего веса и заявил, что не намерен постоянно отвечать на подобные выпады, сообщает Общественная Служба Новостей .

Кушанашвили в своей авторской программе напомнил певцу о проблемах с весом. Журналист призвал его не скрывать переживания из-за лишних килограммов.

«Я знаю о своих проблемах и давно принял себя. Я просто искренне не понимаю, почему эта проблема так беспокоит моих хейтеров? Я не считаю нужным как-то дополнительно комментировать эту ситуацию», — сказал Жуков.

В беседе с изданием артист отметил, что давно не комплексует по поводу веса. Он добавил, что не собирается каждый раз реагировать на едкие высказывания недоброжелателей и медийных людей.

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