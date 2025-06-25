Сергей Жуков хочет сделать российский ответ Лабубу — игрушку «Бабайка»
Музыкант Сергей Жуков из группы «Руки вверх» планирует дать ответ Лабубу. Артист предположительно хочет открыть производство игрушек «Бабайка», после чего снять про них фильм, сообщает SHOT.
Изделия будут «умными». В них Жуков хочет интегрировать искусственный интеллект.
Если «Бабайка» станет популярной, музыкант может придумать киновселенную, которая будет крутиться вокруг его игрушек. Жуков отметил, что ему в этом поможет режиссер Алексей Учитель.
Судя по фото концепта, «Бабайка» будет представлять собой кота в шапке. У животного огромные красивые глаза.
Ранее сообщалось, что игрушки Лабубу с лицами глав МИД России Сергея Лаврова и Центробанка Эльвиры Набиуллиной продают в интернете. За них запрашивают 100 тыс. рублей.