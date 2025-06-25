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Музыкант Сергей Жуков из группы «Руки вверх» планирует дать ответ Лабубу. Артист предположительно хочет открыть производство игрушек «Бабайка», после чего снять про них фильм, сообщает SHOT .

Изделия будут «умными». В них Жуков хочет интегрировать искусственный интеллект.

Если «Бабайка» станет популярной, музыкант может придумать киновселенную, которая будет крутиться вокруг его игрушек. Жуков отметил, что ему в этом поможет режиссер Алексей Учитель.

Судя по фото концепта, «Бабайка» будет представлять собой кота в шапке. У животного огромные красивые глаза.

Ранее сообщалось, что игрушки Лабубу с лицами глав МИД России Сергея Лаврова и Центробанка Эльвиры Набиуллиной продают в интернете. За них запрашивают 100 тыс. рублей.